Adi Hutter saluta il Monaco dopo oltre due anni, con il club al quinto posto in classifica in Ligue 1. Il comunicato ufficiale

Adi Hutter lascia il Monaco dopo poco più di due anni. A comunicarlo è proprio il club monegasco tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale: “L’allenatore austriaco ha contribuito agli ottimi risultati della squadra nelle ultime due stagioni, concluse entrambe con un piazzamento sul podio in Ligue 1 (secondo e terzo posto rispettivamente), che ha garantito la qualificazione diretta alla UEFA Champions League“.

“Dopo una campagna europea che li ha portati fino ai play-off contro il Benfica nella scorsa stagione, in occasione del loro ritorno nella massima competizione continentale, i Rouge et Blanc hanno conquistato quest’anno 1 punto nelle prime 2 partite della fase a gironi dopo una sconfitta a Bruges e un pareggio contro il Manchester City. In campionato i monegaschi figurano attualmente al quinto posto dopo 7 giornate, totalizzando 4 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio, ottenuto domenica scorsa nel derby contro il Nizza“.

“Il Club desidera ringraziare Adi e il suo staff per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato con l’AS Monaco, augurando loro il meglio per il futuro“.