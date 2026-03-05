Brighton, Hurzeler punge Arteta: “Solo una squadra ha cercato di giocare a calcio”

Le parole dell’allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal di Arteta

Qualche polemica nel post partita della gara di Premier League tra il Brighton e l’Arsenal giocata nella serata di ieri, 4 marzo.

A vincere sono stati i Gunners con la rete di Bukayo Saka, segnata al 9′ minuto del primo tempo.

Nel post partita Fabian Hurzeler ha parlato di cosa non gli è piaciuto del match contro gli uomini di Arteta: “Penso che oggi (ieri, ndr) ci sia stata solo una squadra che ha cercato di giocare a calcio e per questo sono orgoglioso di come l’hanno fatto“.

L’allenatore del Brighton ha anche lanciato una frecciata al collega sulla panchina opposta: “Non sarò mai quel tipo di allenatore che cerca di vincere in quel modo. Voglio fare bene. Voglio che i miei giocatori continuino a migliorare, a giocare a calcio in campo“.

“Ci deve essere un limite alle perdite di tempo”: le parole di Hurzeler

Hurzeler si è anche soffermato sulle perdite di tempo che avvengono in campo e su come secondo lui vanno arginate: “Alla fine, certo, ogni squadra gestirà e perderà tempo, ma penso che ci debba essere un limite, e il limite deve essere stabilito dalla Premier League. Il limite deve essere stabilito dagli arbitri; al momento fanno solo quello che vogliono“.

L’allenatore del Brighton ha concluso dicendo: “Se chiedessi ora a tutti i presenti in sala se si sono davvero divertiti a guardare questa partita di calcio, sono sicuro che forse uno alzerebbe il braccio perché è un grande tifoso dell’Arsenal, ma a parte quello, non c’è possibilità“.