Mats Hummels saluta il calcio: standing ovation e “pasillo de honor” al Westfalenstadion

Mats Hummels dice addio al calcio

Quello dedicato al calcio sembrava un capitolo chiuso. Eppure Mats Hummels non ha saputo dire basta. Con un lungo messaggio pubblicato al termine della passata stagione (quando il tedesco giocava per la Roma), il calciatore 36enne aveva così voluto salutare quel compagno che lo aveva guidato per quasi 20 anni della sua vita: il calcio.

“In questo momento sto lottando con le mie emozioni. Ora arriva il momento che nessun calciatore può evitare. Dopo più di 18 anni e così tante cose che il calcio mi ha dato, concluderò la mia carriera quest’estate”. Così il campione tedesco aveva scritto sul suo profilo Instagram sotto ad alcune foto che percorrevano i suoi lunghi anni di carriera.

E oggi, a distanza di mesi da questo messaggio, Hummels ha voluto davvero salutare quel compagno di vita. Il calciatore tedesco è entrato da titolare dal 1′ minuto dell’amichevole di oggi – 10 agosto – tra il suo Borussia Dortmund e la Juventus, in modo tale proprio da salutare a dovere quell’amico che lo ha accompagnato per mano in 20 anni.

A ridosso del quarto d’ora di gioco, il direttore di gara ha fischiato fermando momentaneamente la partita e facendo schierare i giocatori in modo tale da comporre il cosiddetto “pasillo de honor” e omaggiare Hummels. L’emozionante saluto del Westfalenstadion gremito ha poi accompagnato Mats verso la panchina del Dortmund dove, con un gesto estremamente emozionante, ha consegnato la fascia da capitano al compagno di squadra Niklas Süle. Così, Mats Hummels, ha detto “addio” al calcio.