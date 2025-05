Bournemouth, attesa la decisione di Huijsen: Real Madrid in vantaggio

Aumentano le pretendenti per Huijsen ma il Real Madrid è in vantaggio: la posizione del Bournemouth e la volontà del giocatore.

“A Bournemouth giochiamo senza paura”. Ci ha raccontato così Dean Huijsen, protagonista del nostro speciale sul club inglese (clicca qui per leggere la sua intervista), in merito al clima positivo e propositivo che c’è nella squadra rossonera.

Ambiente che ha permesso al difensore di crescere ancora di più entrando nella lista dei possibili acquisti dell’estate di molte big europee.

Nelle prossime ore è attesa la decisione di Huijsen in merito al suo futuro ma intanto il padre del giocatore e l’agente hanno visitato in questi giorni già alcuni club, a partire da Spagna e Inghilterra.

Real Madrid e Barcellona infatti hanno presentato i loro progetti per il ragazzo e lo stesso hanno fatto nelle scorse settimane diversi club inglesi tra cui Arsenal, Liverpool e Chelsea.

La volontà del giocatore e la posizione del Bournemouth

In questo momento, al termine del tour del padre e dell’agente, è la Spagna la destinazione preferita da Huijsen con il Real Madrid in vantaggio.

Per quanto riguarda invece le richieste del Bournemouth, la linea del club è chiara: non si fanno sconti, ma per portarlo via dalle Cherries servirà pagare la clausola da 50 milioni di sterline in 18 mesi.