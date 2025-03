Joao Felix, paura per il fratello Hugo: si accascia a terra dopo uno scontro di gioco. “Ora sto bene”

Hugo Felix, Benfica B (Imago)

Momenti di paura per Hugo, fratello di Joao Felix, che ha perso conoscenza in campo durante una partita di seconda divisione portoghese

Durante un match di Liga Portugal 2, campionato di seconda divisione portoghese, il fratello minore di Joao Felix ha perso i sensi in campo.

È successo nel secondo tempo di Benfica B-Portimonense, quando il classe 2004 Hugo si è accasciato al suolo in seguito a uno scontro con Lucas Araujo.

L’impatto testa contro testa ha causato la perdita di conoscenza per il ragazzo del Benfica B che ha richiesto l’intervento dello staff medico sanitario.

Necessario l’utilizzo della barella per spostare fuori dal campo Hugo Felix che, protetto da un collare cervicale, è poi stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Portogallo, momenti di paura durante Benfica B-Portimonense

Gli esami di screening previsti dal protocollo hanno rivelato la bontà delle condizioni di Hugo Felix che, una volta superato lo spavento, ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento.

Queste le parole scritte dal fratello di Joao nella sua Instagram story: “Ho già svolto tutti gli esami e va tutto bene, è stato solo uno spavento! Volevo ringraziare tutti per i messaggi e la preoccupazione. Ora mi concentro sulla mia guarigione che spero sarà rapida e non vedo l’ora di aiutare la squadra domenica prossima”.

Joao Felix, Milan (Imago)

Chi è Hugo Felix, fratello di Joao

Nato il 3 marzo del 2004 a Viseu (Portogallo), Hugo è il fratello minore di Joao Felix col quale condivide ruolo e caratteristiche tecniche. Difatti, come l’attuale numero 79 del Milan, anche lui può svariare su tutto il fronte offensivo.

Giovane trequartista già nel giro delle nazionali giovanili, il portoghese milita nella squadra B del Benfica dove questa stagione ha raccolto 24 presenze segnando 2 gol e fornendo ai compagni 9 assist.