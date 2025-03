Hugo Bueno: “San Siro non ci fa paura, vogliamo battere l’Inter. Rigore? Non so se c’era”

Le parole del difensore del Feyenoord al termine della gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter.

L’Inter batte il Feyenoord nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Thuram prima e Lautaro poi hanno deciso il match del “De Kuip”.

Ora l’Inter potrà rimettere la testa sul campionato, dove ad aspettare la squadra di Simone Inzaghi c’è il Monza di Alessandro Nesta.

L’impegno di San Siro precederà proprio la gara di ritorno, sempre al Meazza, contro la squadra olandese. Al termine del match ha parlato ai nostri microfoni il difensore del Feyenoord Hugo Bueno: “Nonostante le difficoltà noi siamo rimasti fedeli alla nostra idea tattica e a noi stessi. Perdere 2 a 0 non è bello ma il Feyenoord è ancora in corsa”.

Di seguito le altre dichiarazioni rilasciate dal difensore spagnolo.

Hugo Bueno: “Non saremo intimiditi”

Il difensore spagnolo ha aperto parlando del rigore concesso all’Inter, poi sbagliato da Zielinski: “Non so se c’era, devo rivedere l’azione. Ma per me era 50 e 50. Entrambi vanno sul pallone e il contatto c’è stato ma non so se basta. Magari a volte questo tipi di falli vengono fischiati e altre no. Ma noi dobbiamo sempre rispettare tutte le decisioni arbitrali che a volte magari non sono a tuo favore”.

Hugo Bueno ha poi parlato delle differenze tra il Milan e l’Inter: “Parliamo di due squadra massicce, due top teams con uno stile di gioco differente visto che i nerazzurri giocano con cinque dietro. Sappiamo che sarà dura ma noi dobbiamo andare a Milano con la consapevolezza di poter vincere. Conosciamo lo stadio e non saremo intimiditi perché non avremo nulla da perdere”.

A cura di Alessandro Schiavone