Dati, numeri e talento: tutto pronto per l'”Hudl Performance Insights 25″ di Londra

Il 14 novembre a Londra arriva l'”Hudl Performance Insights 25″, l’evento sportivo che riunisce scout e professionisti del calcio

L’obiettivo è chiaro: raccontare come si muove oggi il calcio dietro le quinte dove numeri, dati e tecnologia convivono in un mondo dove le figure professionali si contaminano e collaborano.

Questo lo scopo di “Hudl Performance Insights 25“, l’evento che si terrà al Fulham Pier di Londra il 14 novembre 2025 dalle 8 del mattino fino alle 19 che riunirà analisti, scout e professionisti della perfomance sportiva da tutto il mondo.

Organizzata da Hudl, azienda leader nelle tecnologie che uniscono video e dati, la conferenza rappresenta l’evoluzione della storica “StatsBomb Conference“, ampliata per includere non solo la parte analitica, ma anche quella umana e fisica del gioco. Anche con alcune novità.

Sul palco saliranno volti conosciuti e figure di rilievo del calcio europeo. Tra questi Damien Comolli, oggi general manager della Juventus, Edin Terzić, ex allenatore del Borussia Dortmund, Mathieu Lacome (Chief Football Performance Officer del Parma Calcio), Mo Dabbah, Group CTO del Como 1907, Lewis MacMillan del Fulham e diversi professionisti che lavorano nel mondo della ricerca applicata allo sport.

Hudl Performance Insights 25: evento e novità

Tre le aree principali di lavoro trattate durante la conferenza ci saranno l’analisi dei dati e data science, scouting e video-analysis, human performance e sport science. In sostanza, tutto quello che oggi determina la costruzione di un club moderno, dal terreno di gioco fino all’ufficio del direttore sportivo. In più, quest’anno ci sarà il nuovo “Hudl Signal Stage“, dove esperti di preparazione atletica e fisiologia sportiva condivideranno esperienze e metodologie usate nei principali club europei.

Negli ultimi anni, l’analisi dei dati è diventata parte centrale nelle decisioni tecniche e di mercato. E non a caso Hudl, che nel 2024 ha acquisito StatsBomb, punta a rendere questo appuntamento un punto di riferimento internazionale per chi lavora nel calcio professionistico. I biglietti per l’evento sono già sold out, ma Hudl ha annunciato che renderà disponibili online alcuni interventi e delle sintesi della giornata.