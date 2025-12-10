Il mercato di gennaio è sempre più vicino e può essere un’occasione per diverse squadre: ecco dei talenti da tenere d’occhio

Il mese di gennaio nel calcio è l’ultimo mese disponibile in cui rinforzare la rosa e cercare di cogliere delle occasioni che possono presentarsi.

Un talento da tenere d’occhio è Lukas Hornicek, portiere classe 2002 che si sta mettendo in mostra con il suo Braga. Quest’anno sta vivendo la sua prima, vera, stagione da titolare e ha collezionato 12 clean sheet in 24 partite e la Premier League sembrerebbe aver messo gli occhi su di lui.

Anche l’Inter lo sta seguendo con attenzione. Il portiere è stato inserito in una lista di possibili sostituti di Sommer.

Talenti da tenere d’occhio: Lukas Hornicek

Il portiere ceco sembrerebbe aver stregato mezza Europa. Sul contratto c’è una clausola rescissoria di 30 milioni di euro ma il Braga tratterà anche per cifre minori. L’asta può partire, Hornicek può essere uno dei protagonisti del prossimo mercato di gennaio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com_

;