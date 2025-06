Atalanta, in pugno Ahanor: affare da circa 20 milioni

L’Atalanta ha in pungo Honest Ahanor: con i rossoblù affare da 15 milioni più bonus per un totale di circa 20

Dopo la cessione di Matteo Ruggeri, che andrà all’Atletico di Madrid, l’Atalanta continua a muoversi sul calciomercato.

Come sostituto la Dea, come anticipato nei giorni scorsi, ha individuato Honest Ahanor del Genoa.

In questo momento i nerazzurri hanno in pugno proprio il classe 2008. Affare da 15 milioni più bonus per arrivare a circa 20 con i rossoblù.

L’Atalanta, oltre ad Ahanor, nei giorni scorsi ha preso anche Kamaldeen Sulemana dal Southampton per 17 milioni più 4 di bonus più il 15% sulla futura rivendita.