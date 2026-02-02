Juventus, ufficiale l’arrivo di Emil Holm: il comunicato
Emil Holm è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: il comunicato del club bianconero
Non si ferma il calciomercato della Juventus: dopo l’arrivo di Jeremie Boga, i bianconeri accolgono ufficialmente un nuovo rinforzo in difesa.
Emil Holm, infatti, è un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bologna.
In rossoblù ci va Joao Mario, per il portoghese un prestito secco.
Di seguito il comunicato della Juventus.
Holm è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus
Ecco il comunicato ufficiale della società bianconera: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emil Alfons Holm. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 15 milioni, pagabili in tre
esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi”.