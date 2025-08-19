Attacco Milan, non solo Hojlund e Vlahovic: torna in lista Boniface
La situazione in attacco in casa Milan: non sono Rasmus Højlund e Dusan Vlahovic in lista. Ritorna il nome di Victor Boniface.
Il Milan lavora per regalare a Massimiliano Allegri un’altra pedina in attacco. Il nuovo allenatore rossonero potrà contare su Santiago Gimenez, ma la dirigenza vuole portare a Milanello un altro centravanti.
In lista figura ancora Rasmus Højlund, sul quale il Milan è in vantaggio rispetto al Napoli. Il giocatore piace ai rossoneri, che cercano l’intesa con il Manchester United sulla base di un prestito con diritto di riscatto.
Insieme a lui, c’è sempre il nome di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Come confermato da Igli Tare nel prepartita del match di Coppa Italia contro il Bari, il serbo è un’opzione.
Non solo Højlund e Vlahovic: torna in lista il nome di Victor Boniface, attaccante nigeriano di proprietà del Bayer Leverkusen.