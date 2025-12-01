Højlund e il retroscena sul suo stipendio con il Napoli

Ecco quando scatterà il primo bonus

Lo sapevi che Rasmus Højlund ha uno stipendio che può aumentare a seconda del suo rendimento? L’assist fatto a Neres contro la Roma, infatti, lo avvicina sempre di più a uno dei tre bonus inclusi nel suo contratto con il Napoli.

Per uno stipendio fisso di quasi 9 milioni di euro lordi a stagione (fino al 2031), il danese potrebbe arrivare quasi a 10. In che modo?

Al danese basterà parteciperà ad almeno 10 eventi che comprendono un gol o un assist e decisivo. Allo stato attuale, tra campionato e UCL, Højlund ha segnato 4 gol e servito 2 assist.

Al decimo evento scatterà il primo bonus che gli consentirà di guadagnare quasi 150mila euro in più. Le altre due fasce (circa 200mila e quasi 300mila euro) verranno sbloccate solo al raggiungimento di 20 e 30 eventi (tra gol e/o assist).