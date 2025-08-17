Manchester United, Hojlund neanche in panchina per la sfida contro l’Arsenal
Indizio di mercato da Manchester: Rasmus Hojlund non è stato convocato per la sfida tra United e Arsenal
In periodo di mercato, ogni dettaglio fa la differenza. Ecco perché, l’esclusione di Rasmus Hojlund dalla lista dei convocati per l’esordio in Premier League del Manchester United non può essere sottovalutato.
Il danese non prenderà parte alla sfida contro l’Arsenal, che apre il campionato dei Red Devils: chiaro segnale di come Amorim, dopo gli arrivi di Cunha, Mbeumo e Sesko non lo ritenga più al centro del progetto.
Un assist importante anche per il Milan, che negli ultimi giorni ha inserito l’ex Atalanta in cima alla lista dei desideri per il ruolo di prima punta, ma che ha dovuto fare i conti con la voglia di temporeggiare del classe 2003, che voleva capire prima quale potesse essere il proprio futuro a Manchester.
Una risposta potrebbe avergliela data Amorim, che lo ha escluso dalla sfida contro l’Arsenal: adesso la trattativa con il Milan potrebbe riaprirsi.