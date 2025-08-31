Napoli, iniziano le visite mediche di Højlund a Villa Stuart | FOTO e VIDEO
Iniziano le visite mediche di Rasmus Højlund con il Napoli: le immagini
Dopo una lunga trattativa, il Napoli ha trovato il suo nuovo attaccante dopo essere stato costretto a tornare sul mercato a seguito dell’infortunio di Romelu Lukaku.
Adesso manca sempre meno all’ufficialità di Rasmus Højlund. Dopo l’arrivo all’aeroporto di Ciampino con un volo privato nella serata di sabato 30, questa mattina il danese è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche.
Se tutto dovesse andare secondo la tabella di marcia, in seguito dovrebbero esserci solamente le firme sul contratto per diventare ufficialmente un nuovo calciatore a disposizione di Antonio Conte.
L’ormai ex Manchester United classe 2003, dunque, torna in Italia dopo aver salutato l’Atalanta nell’estate 2023 per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Ora è tutto fatto sulla base di un prestito oneroso di 6 milioni con obbligo di riscatto a 44 milioni. Come anticipato, inoltre, sarà presente anche una clausola da oltre 80 milioni di euro