Højlund-Napoli, lo United insiste per un obbligo di riscatto sicuro

Le ultime sulla trattativa tra il Napoli e il Manchester United per Rasmus Højlund

Sarebbe potuta essere la giornata dell’accordo totale tra il Napoli e il Manchester United e invece ci sarà ancora da aspettare.

Prevista nella serata di oggi, martedì 26 agosto, una nuova chiamata tra il club italiano e quello inglese per quanto riguarda il futuro dell’attaccante danese.

Le parti, infatti, discutono le condizioni legate all’obbligo di riscatto.

Questo perché il Napoli vorrebbe inserire, come condizione, le presenze del giocatore. Opzione, però, che i Red Devils negano. Si sta lavorando, comunque, per trovare un punto d’incontro.