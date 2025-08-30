Napoli, prenotato il volo di Højlund: ultimi dettagli formali prima del viaggio

Parte il countdown per l’arrivo di Rasmus Højlund in Italia: il Napoli ha prenotato il volo per l’attaccante danese, mancano solo gli ok formali.

Il Napoli è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante: siamo agli ultimi dettagli formali per l’arrivo di Rasmus Højlund in Italia.

Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con il Manchester United nelle ultime ore: i due club stanno sistemando i termini di pagamento per la clausola rescissoria che sarà inserita nel contratto del giocatore.

Højlund arriverà a Napoli e sarà a disposizione di Antonio Conte, con il club azzurro che ha prenotato uno slot per avere il danese in serata.

Manca sempre meno all’ufficialità: il club di Aurelio De Laurentiis è pronto ad accogliere l’ultimo arrivato.