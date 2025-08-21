Napoli, contatti continui per Hojlund: non si esclude di cambiare formula
Il Napoli continua a cercare un attaccante dopo l’infortunio di Romelu Lukaku: gli azzurri non escludono di cambiare formula
Rasmus Hojlund può tornare in Serie A. L’attaccante danese è una priorità per il Napoli, che cerca un rinforzo nel reparto avanzato dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Contatti continui tra le parti, con gli azzurri che non escludono di cambiare formula pur di arrivare all’attaccante danese.
Gli azzurri non escludono di cambiare la formula del trasferimento pur di convincere l’ex Atalanta, con un prestito con obbligo di riscatto anzichè diritto.
Il classe 2003 è il primo nome per rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte. Il secondo nella lista dei campioni d’Italia è quello di Artem Dovbyk, ma c’è anche Nicolas Jackson del Chelsea.