Milan-Højlund, lo United può aprire al prestito se arriva Šeško

Le ultime novità sul calciomercato in entrata del Milan

Il Milan è al lavoro per portare in rossonero un altro attaccante e uno dei nomi è quello di Rasmus Højlund: il Manchester United, infatti, può aprire al prestito nel caso in cui dovesse arrivare Sesko.

I rossoneri, dunque, sarebbero pronti ad approfittare (come raccontato ieri, martedì 5 agosto) nel caso in cui la formula dovesse essere gradita al Milan.

Rasmus Højlund – dopo aver salutato l’Atalanta – ha scelto il Manchester United. In 95 presenze ha segnato 26 gol e ha fornito sei assist.

Nella sua esperienza a Bergamo, invece, il classe 2003 ha realizzato 10 gol in 34 presenze.