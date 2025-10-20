Napoli, le novità dall’allenamento in vista del Psv: McTominay in campo, Hojlund no
Il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della trasferta olandese di Champions League contro il Psv: le ultime su Hojlund e McTominay
Dopo lo stop in campionato dovuto alla sconfitta subita in trasferta contro il Torino, il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della gara di Champions League contro il Psv.
Focus speciale nell’allenamento svolto lunedì 20 ottobre 2025 aperto alla stampa su Hojlund e McTominay, entrambi rimasti ai box nell’ultimo turno di campionato.
Lo scozzese si è allenato con il gruppo dopo aver saltato la trasferta contro il Torino. L’ex Manchester United si candida dunque a una maglia da titolare per la sfida contro gli olandesi. Presente anche Milinkovic Savic.
L’attaccante danese, invece, non si è allenato con la squadra. Le sue condizioni andranno dunque rivalutate sia in vista del match valevole per la terza giornata di League Phase che per il big match contro l’Inter, in programma per sabato alle ore 18:00.