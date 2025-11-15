Danimarca, Hojlund neanche in panchina contro la Bielorussia per un leggero attacco influenzale
Rasmus Hojlund salta Danimarca-Bielorussia: l’attaccante del Napoli non è neanche in panchina a causa di un leggero attacco influenzale
Serata molto importante per la Danimarca, che ospita la Bielorussia in un match importantissimo in ottica qualificazioni al prossimo Mondiale.
I danesi si trovano infatti al momento al primo posto del girone C a pari punti con la Scozia, e vincendo oggi avrebbero la possibilità di chiudere il discorso quasi aritmeticamente.
A complicare le cose per il CT Riemer ci ha pensato però l’assenza di improvvisa di Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli che questa sera non sarà neanche in panchina a causa di un leggero attacco influenzale.
Al suo posto il Commissario Tecnico danese ha scelto Wind, mentre l’unico giocatore di Serie A in campo è Isaksen.