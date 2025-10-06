HNL, la Lokomotiva vince il “derby” contro la Dinamo Zagabria. Aggancio in vetta dell’Hajduk

Tante sorprese nel weekend di Hrvatska nogometna liga, il massimo campionato croato. A Zagabria non c’è più solo la Dinamo

È successo di nuovo. Per la terza volta consecutiva nei “derby” di Zagabria formalmente giocati in casa dalla Lokomotiva, la Dinamo non ottiene i tre punti. La squadra di Jelavic ferma la serie da quattro vittorie consecutive di Bennacer e compagni nel match del Maksimir, normalmente casa del club più titolato della Croazia, dove i biancoblù giocano le partite contro le big del campionato, viste le ristrette dimensioni dello Stadio Kranjčevićeva.

La sfida tra le due squadre della capitale, infatti, non è sentita come un derby, vista la stretta collaborazione tra i due club. I Purgeri hanno spesso infatti spesso mandato in prestito tanti giovani ai biancoblù per farli crescere. Alcuni esempi? Kramaric, Brozovic e Vrsaljko. Un modello che ha portato i suoi frutti, ma lo sgambetto rischia di costare caro ora al club più titolato della Croazia.

A sognare ora è infatti un altro ex Milan. Ante Rebic, tornato in Croazia con l’obiettivo di riportare l’Hajduk Spalato sul trono dopo oltre 20 anni dall’ultima volta. La squadra di Gonzalo Garcìa completa così l’aggancio in vetta alla classifica grazie alla vittoria contro il Vukovar, in un match inaspettatamente complicato nonostante l’espulsione di Caic nel primo tempo. Ci pensa Rokas Pukstas a far esultare i Bili, con un bel sinistro dal limite dell’area. Un talento arrivato direttamente dagli USA, con un passato anche nella Barça Academy statunitense.

È il quarto gol stagionale per il classe 2004, sempre più a suo agio nel ruolo di trequartista. Interprete principale nella semifinale di Youth League (vinta poi dai croati) contro il Milan di Abate, ora lo statunitense è pronto a diventare il nuovo Captain America del calcio europeo.

I sogni della Lokomotiva

La Lokomotiva Zagabria torna a sognare l’Europa. I biancoblù confermano un grande avvio di stagione, che li vede addirittura al terzo posto in classifica, alle spalle solo della squadra di Kovacevic e dell’Hajduk Spalato.

Tra i protagonisti di questo inizio di stagione c’è sicuramente Marko Pajac. L’ex Genoa e Cagliari – tra le altre – si è preso la scena con il gol su rigore nel secondo tempo.

Prima vittoria per il Rijeka

Torna a sorridere anche il Rijeka, dopo un avvio di stagione complicato. Dopo il titolo conquistato nella passata stagione, il secondo nella storia del club, lo Squalo è tornato a mordere contro il Gorica.

Grande protagonista del match è sicuramente Daniel Abu-Adjei, attaccante classe 2005 arrivato in estate dal Bournemouth. Dopo aver segnato 18 gol in sole 11 partite con l’U21 delle Cherries, al termine dell’avventura in prestito al Carlisle in League Two, il calciatore è pronto a trascinare il Riječki bijeli (in croato, Fiume Bianco) fuori dalle prime difficoltà stagionali.