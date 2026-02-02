Hiljemark (IMAGO)

Sarà Oscar Hiljemark il nuovo allenatore del Pisa: stasera l’arrivo in Italia

Esonerato Alberto Gilardino, il Pisa ha già trovato il proprio nuovo allenatore: sarà Oscar Hiljemark.

Il 33enne, ex giocatore di Genoa e Palermo tra le altre, è sulla panchina dell’Elfsborg dal giugno del 2024, ma ha trovato l’accordo per liberarsi e firmare con i nerazzurri.

Nella serata di oggi, lunedì 2 febbraio, lo svedese arriverà in Italia per firmare il contratto che lo legherà ai toscani. Sarà dunque lui il sostituto di Alberto Gilardino.