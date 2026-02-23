Pisa, Hiljemark: “Non abbiamo nulla da perdere, eppure abbiamo avuto paura”

Le parole dell’allenatore del Pisa Oscar Hiljemark dopo la sconfitta nel derby contro la Fiorentina nella 26esima giornata di Serie A

Una sconfitta pesante in trasferta per il Pisa nel derby toscano, vinto dalla Fiorentina per 1-0. Una gara che valeva tantissimo anche in termini di classifica, vista la posizione delle due squadre.

I nerazzurri restano quindi fermi a 15 punti, a nove lunghezza dalla zona salvezza occupata dal gruppetto di squadre a 24: Fiorentina, Cremonese e Lecce.

Hiljemark ha commentato così la prova di Firenze: “Il primo tempo non abbiamo giocato. Non è possibile entrare in campo in una partita così con la paura che ho visto. Non abbiamo niente da perdere con la classifica che abbiamo, eppure abbiamo avuto paura. Abbiamo giocato quarantacinque minuti molto male“.

Sulle possibilità di salvarsi: “Ci sono ancora 36 punti da giocare, è difficile ma la possibilità c’è. Se giochiamo come i primi 45 minuti, però, sarò impossibile salvarsi. Bisogna entrare in campo come abbiamo fatto una settimana fa contro il Milan e cercare di segnare“.