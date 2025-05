Le parole del direttore sportivo dell’Al-Nassr sul futuro di Cristiano Ronaldo

Resta incerto il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese a un contratto in scadenza il 30 giugno con l’Al-Nassr e potrebbe cambiare squadra dopo due stagioni e mezzo.

Il giocatore stesso, dopo l’ultima giornata di Saudi Pro League, ha alimentato i dubbi sul suo futuro con un post criptico su Instagram, che parlava di “capitolo chiuso”.

Ma il club arabo spera ancora nella permanenza del suo numero 7, come ha confermato un altra ex bandiera del Real Madrid, il direttore sportivo Fernando Hierro.

Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

Hierro: “Speriamo di trovare una soluzione”

Così il direttore sportivo dell’Al-Nassr ha parlato del contratto del portoghese: “Siamo ancora in trattativa con Cristiano Ronaldo per un nuovo accordo. Speriamo di trovare una soluzione per il rinnovo”.

Hierro che ha parlato così poi dell’importanza di questa trattativa, non solo per il club ma per tutto il calcio arabo: “La presenza di Cristiano Ronaldo è un progetto nazionale”.

Hierro: “Ronaldo un fenomeno della storia del calcio”

Hierro ha poi concluso: “È un fenomeno enorme nella storia del calcio, ha aiutato il campionato a crescere. Ogni giorno sui media compare un nuovo club, con 30 squadre che sono interessate a Ronaldo, ma siamo in contatto per rinnovare il suo contratto e speriamo che continui con noi“.

Ora non resta che attendere la decisione dell’ex Juventus, che anche quest’anno si è imposto come capocannoniere del campionato saudita, che non è ancora riuscito a vincere. Con 35 gol stagionali, però, Ronaldo si è avvicinato ulteriormente al traguardo storico delle 1000 reti in carriera.