L’Atalanta di Gian Piero Gasperini perde Isak Hien per infortunio: l’entità e i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per i nerazzurri, che alle 21 sono chiamati a rimontare il Club Brugge per staccare il pass per gli ottavi di finale di UEFA Champions League.

L’Atalanta, infatti, ha perso per infortunio Isak Hien nella rifinitura della gara di ritorno dei playoff che si giocherà al Gewiss Stadium (Clicca qui per la probabile formazione).

L’ex difensore dell’Hellas Verona si è sottoposto a esami strumentali e ora dovrà fermarsi.

Altra notizia negativa per Gian Piero Gasperini, che deve fare i conti con le tante defezioni in difesa.

Atalanta, infortunio per Hien: i dettagli

In giornata, Isak Hien si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. Il classe 1999, quindi, sarà costretto a fermarsi e non potrà esserci per la gara di ritorno contro il Club Brugge. I tempi di recupero stimati sono di circa tre settimane.

Isak Hien era stato indisponibile a causa di un problema all’adduttore lo scorso settembre, poi era sempre stato a disposizione di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri continuano a fare i conti con le defezioni in difesa: Giorgio Scalvini ha terminato in anticipo la stagione e anche i tempi di recupero per Odilon Kossounou sono molto lunghi.

--> --> -->-->