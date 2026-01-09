Colpo del Monza: arriva Hernani a titolo definitivo

Hernani – IMAGO

Colpo Monza: arriva Hernani dal Parma.

Il Monza piazza un colpo di esperienza a centrocampo: Hernani è pronto a lasciare il Parma per vestire la maglia biancorossa. Il centrocampista brasiliano, classe 1994, rappresenta un innesto di sostanza e affidabilità per la mediana.

Arrivato in Serie A nel 2019, Hernani ha costruito gran parte della sua carriera in Emilia, collezionando oltre 130 presenze ufficiali con il Parma tra Serie A e Serie B. Un percorso fatto di continuità, fisicità e contributo anche realizzativo, come certificano le diverse reti realizzate nelle ultime stagioni: nella scorsa Serie A, 3 gol e 3 assist con i gialloblù.

Centrocampista centrale capace di agire sia davanti alla difesa sia come mezzala, Hernani porta in dote struttura fisica e senso della posizione.

Un’operazione mirata, che guarda all’esperienza del centrocampista anche in Serie A: il Monza punta su Hernani per continuare a puntare il ritorno in Serie A