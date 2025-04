Hernanes (screen)

Esordio assoluto in Kings League nel corso di Punchers-Gear 7 per Hernanes, ex centrocampista di Juventus, Lazio e Inter

Arriva l’esordio di Hernanes in Kings League con la maglia numero 15 dei Punchers.

È successo nella serata di lunedì 14 aprile, esattamente al 5° minuto del match tra Punchers e Gear 7.

La squadra dei due presidenti Gabriele e Pier Francesco Gentili, conosciuti come Gnabri e Pierino dei PirlasV, disputava l’ultimo incontro in programma nella 10ª giornata di Kings League Lottomatica.sport Italy.

Si è trattato del debutto ufficiale nella competizione dell’ex calciatore di Lazio, Inter e Juventus.

L’esordio in Kings League di Hernanes

Nel penultimo turno di regular season, che anticipa play-off e play-in, ha esordito in Kings League il “Profeta” Hernanes. Dopo una carriera di assoluto livello, il classe 1985 si è ritirato dal calcio professionistico, ma continua a divertirsi con il Sale in Prima Categoria piemontese.

Annunciato un paio di giorni fa, è adesso avvenuto l’ingresso ufficiale nella competizione di calcio a 7 con la squadra dei Punchers, del quale lui è una carta Leggenda, contro la formazione Gear 7 FC di manuuxo. Una serata che l’ex calciatore di Serie A difficilmente dimenticherà.