Un passato a 5 stelle, il passaggio in Italia e un obiettivo: il “nuovo” Hernán Crespo punta l’Europa

Il passato in Argentina, l’ultima settimana in Italia e il futuro che potrebbe essere in Europa: ecco il “nuovo” Hernán Crespo.

Hernán Crespo non è solo lo splendido calciatore che ricordiamo ma anche uno degli allenatori argentini di maggior successo dal 2020 e capace di vincere 6 titoli con 4 club diversi.

Si è guadagnato il primato di essere uno dei soli tre dirigenti nella storia del calcio ad aver vinto titoli continentali in due continenti diversi.

Un successo che condivide in buona compagnia: Marcello Lippi e Luiz Felipe Scolari sono infatti gli unici altri due ad aver ottenuto lo stesso risultato. Crespo, inoltre, ha vinto la Copa Sudamericana con il Defensa y Justicia e la AFC Champions League con l’Al-Ain, dopo una carriera già ad alto livello da giocatore.

Il passato è noto, e il presente? Hernán Crespo nell’ultima settimana è stato in Italia, dove nella giornata di domenica 28 aprile ha assistito alla partita di Serie A Lazio-Parma. Non è stata l’unica, dal momento che l’argentino era stato avvistato qualche giorno prima anche a Parma-Juventus.

L’obiettivo di Hernán Crespo

In questi giorni di permanenza in Italia ha avuto diversi incontri e contatti per prepararsi alla sua prossima sfida professionale. Questo motivo, però, non è l’unico: l’ex attaccante argentino è infatti legato all’Associazione calcistica argentina (AFA) e al progetto internazionale di aprire accademie di calcio argentine a Parma e Napoli, di cui è ambasciatore globale.

Il suo sogno, però, qual è? La Champions League. Dopo aver vinto la Coppa UEFA con il Parma da giocatore e aver perso la finale di Champions League nel 2005 con il Milan contro il Liverpool, Crespo ora punta a tornare in Europa in una veste diversa, per conquistare il continente da allenatore.