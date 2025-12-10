Le parole in conferenza stampa del difensore della Roma, Mario Hemoso, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Celtic

Fare punti importanti per arrivare a conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League: questo è l’obiettivo della Roma.

I giallorossi arrivano alla gara al quindicesimo posto della league phase con 9 punti conquistati su 5 gare giocate.

Contro il club scozzese, poi, gli uomini di Gasperini vogliono ripartire dopo i due ko consecutivi in campionato contro Napoli e Cagliari.

Alla vigilia della gara di Europa League Celtic-Roma in conferenza stampa insieme a Gasperini è intervenuto Mario Hermoso.

Roma, le parole di Hermoso

Hermoso ha cominciato la conferenza parlando di quanto successo con Folorunsho: “No, non ho parlato con lui: è un tema delicato, non devo spiegare io il fatto. Quello che è successo si commenta da solo, spetta alla Lega fino a che punto accettare alcuni commenti“.

Il difensore della Roma ha anche parlato della sua prima stagione in giallorosso e su quella attuale: “Quando sono arrivato qui a Roma era un momento difficile, ci sono stati vari cambi. Nel mercato di gennaio poi ho avuto l’occasione di andare a giocare a Leverkusen. Alla luce dei precedenti negativi della prima parentesi con la Roma sembrava evidente fosse complicato continuare qui. Grazie al mister, a cui avevo chiesto la possibilità di fare un precampionato normale, che mi ha dato questa possibilità e mi ha giudicato solo sul lavoro. Gliene sono grato, mi ha dato la possibilità di lavorare al meglio: siamo persone simili. Spero di poter continuare questo rapporto e questa collaborazione a lungo”.