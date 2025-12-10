Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, Hermoso: “Folorunsho? Non ho parlato con lui. È un tema delicato”

Giuseppe Vignola 10 Dicembre 2025
Hermoso (IMAGO)
Hermoso (IMAGO)

Le parole in conferenza stampa del difensore della Roma, Mario Hemoso, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Celtic

Fare punti importanti per arrivare a conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League: questo è l’obiettivo della Roma.

I giallorossi arrivano alla gara al quindicesimo posto della league phase con 9 punti conquistati su 5 gare giocate.

Contro il club scozzese, poi, gli uomini di Gasperini vogliono ripartire dopo i due ko consecutivi in campionato contro Napoli e Cagliari.

Alla vigilia della gara di Europa League Celtic-Roma in conferenza stampa insieme a Gasperini è intervenuto Mario Hermoso.

Roma, le parole di Hermoso

Hermoso ha cominciato la conferenza parlando di quanto successo con Folorunsho: “No, non ho parlato con lui: è un tema delicato, non devo spiegare io il fatto. Quello che è successo si commenta da solo, spetta alla Lega fino a che punto accettare alcuni commenti“.

Il difensore della Roma ha anche parlato della sua prima stagione in giallorosso e su quella attuale: “Quando sono arrivato qui a Roma era un momento difficile, ci sono stati vari cambi. Nel mercato di gennaio poi ho avuto l’occasione di andare a giocare a Leverkusen. Alla luce dei precedenti negativi della prima parentesi con la Roma sembrava evidente fosse complicato continuare qui. Grazie al mister, a cui avevo chiesto la possibilità di fare un precampionato normale, che mi ha dato questa possibilità e mi ha giudicato solo sul lavoro. Gliene sono grato, mi ha dato la possibilità di lavorare al meglio: siamo persone simili. Spero di poter continuare questo rapporto e questa collaborazione a lungo”.

 