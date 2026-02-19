Thierry Henry, azionista di minoranza del Como, ha esaltato la stagione del club biancoblù: “Guardate dove siamo”

42 punti in 25 partite, 5° posto in classifica e semifinalista di Coppa Italia: meglio di così non poteva andare la stagione del Como. La squadra allenata da Fabregas aveva già fatto vedere grandi cose l’anno scorso da neopromossa, ma in quest’annata ha trovato maggiori certezze al punto da arrivare a questo punto in corsa per gran parte degli obiettivi.

Un rendimento, quello di Nico Paz e compagni, che entusiasma anche Thierry Henry. La leggenda francese è infatti uno dei soci di minoranza della società guidata da Mirwan Suwarso, e quest’anno ha seguito molte partite dei biancoblù – dal Sinigaglia e non solo.

Direttamente a CBS Sports Golazo l’ex Arsenal ha esaltato quanto fatto fin qui dal Como, dichiarando: “Guardate dove siamo con la squadra che abbiamo. Stiamo facendo estremamente bene, così come lo sta facendo Cesc.

“Credo che potremmo lottare per l’Europa. Non sono parole che mettono pressione alla squadra perché è esattamente dove siamo adesso. Ripeto, guardate la squadra. Non è per dire che i nostri giocatori non sono bravi, ma con quello che abbiamo stiamo facendo estremamente bene”.