Inter, chi è Henrikas Adomavicius: il portiere lituano aggregato in prima squadra da Chivu

Ecco chi è Henrikas Adomavicius: il portiere lituano classe 2009 che Chivu ha aggregato in prima squadra per l’infortunio di Di Gennaro

Con l’infortunio di Di Gennaro un classe 2009 si è allenato con l’Inter dei “grandi”: si tratta di Henrikas Adomavicius, portiere lituano.

Il 16enne è arrivato in nerazzurro a febbraio 2025 per giocare con l’under 16 anche se fin da subito ha cominciato a far parte dell’U18.

Le sue prestazioni gli hanno permesso di bruciare fin da subito le tappe arrivando a meritare anche varie convocazioni in primavera.

In settimana, poi, è arrivata anche l’occasione di allenarsi sotto gli occhi di Cristian Chivu e del suo staff.

Chi è Henrikas Adomavicius

Henrikas Adomavicius è nato il 2 gennaio 2009 a Kaunas in Lituania. Il calcio fa parte del DNA della sua famiglia con il papà che per anni ha giocato nei dilettanti mentre ora lavora come preparatore atletico.

Il portiere lituano ha cominciato a giocare a calcio nel Kauno Žalgiris che ha lasciato lo scorso febbraio per andare all’Inter. Un trasferimento che è stato anche oggetto dell’approvazione della sottocommissione della FIFA che si occupa dei contratti dei sedicenni.

Il classe 2009 può vantare anche un’esperienza internazionale avendo giocato con la Lituania U15 e U16 e nell’ultimo periodo ha preso parte a 3 gare dell’U17. Dopo le presenze con le under nerazzurre e le convocazioni in primavera Adomavicius spera nella prima chiamata tra i grandi.