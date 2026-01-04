Hellas Verona-Torino: le formazioni ufficiali

L’Hellas Verona ospita il Torino nel 18^ turno di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali della sfida

Vincere per riscattare l’ultimo ko. Oggi, 4 gennaio alle ore 18:00, Hellas Verona e Torino si affrontano con un obiettivo in comune. Allo stadio Bentegodi la formazione gialloblù proverà a cancellare la sconfitta per 3-0 contro il Milan dell’ultimo turno di campionato.

Dall’altra parte ci sarà il Torino, che ha chiuso il suo 2025 con un ko casalingo contro il Cagliari. I granata sono tredicesimi in campionato, con 20 punti collezionati in 17 giornate.

L’Hellas Verona cerca punti preziosi per centrare l’obiettivo salvezza. La squadra allenata da Paolo Zanetti è diciottesima in Serie A, con 12 punti guadagnati in questa prima metà di stagione.

Ecco le formazioni ufficiali della partita.

Hellas Verona: Montipò; Bella-Kotchap, Nunez, Nelsson; Oyegoke, Serdar, Bernede, Ali-Musrati, Frese; Mosquera, Giovane. Allenatore: Paolo Zanetti.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco Maripan; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams Simeone. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La sfida tra Hellas Verona e Torino andrà in scena oggi, 4 gennaio 2026, alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, ai canali Sport Calcio e Sky Sport 251. Il match sarà visibile live in streaming anche su Now tv, previa abbonamento.