L’Hellas Verona ha esonerato Paolo Zanetti: è ufficiale

L’Hellas Verona saluta Paolo Zanetti. Oggi, 2 febbraio, il club ha reso noto l’esonero dell’allenatore. Per Zanetti è stata fatale la sconfitta per 4-0 contro il Cagliari nell’ultimo match di campionato.

L’allenatore classe 1982 era arrivato a Verona a giugno 2024 e saluta il club gialloblù dopo 64 partite, in cui ha raccolto una media di 0.84 punti a gara.

Di seguito il comunicato del club:

“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco“.