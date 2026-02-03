Paolo Sammarco è stato nominato allenatore ad interim: il comunicato ufficiale dell’Hellas Verona

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 in casa del Cagliari, l’Hellas Verona ha esonerato Paolo Zanetti.

Nella 24esima giornata di Serie A ci sarà un altro importante scontro salvezza contro il Pisa, e in panchina ci sarà Paolo Sammarco.

A renderlo noto è lo stesso club gialloblù con il seguente comunicato: “Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro“.

Orban e compagni ricoprono attualmente l’ultimo posto della classifica con 14 punti, a parimerito proprio con il Pisa di Oscar Hiljemark.