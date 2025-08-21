Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Nelsson: il comunicato

L’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo di Victor Nelsson: il difensore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto

Novità importante in casa Hellas Verona. I gialloblù hanno ufficializzato l’arrivo di Victor Nelsson dal Galatasaray.

Il difensore si trasferisce in prestito con diritto di opzione, come anticipato nei giorni scorsi.

Dopo l’esperienza alla Roma nella scorsa stagione, Nelsson torna in Italia con una nuova maglia.

Di seguito il comunicato dell’Hellas Verona.

Hellas Verona, il comunicato su Nelsson

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – in prestito con diritto di opzione – da Galatasaray Spor Kulübü le prestazioni sportive del difensore Victor Nelsson.Nato a Hornbæk, in Danimarca, Victor Nelsson è un difensore centrale di piede destro. Cresce nel settore giovanile del Nordsjaelland, Club che milita nella massima serie del campionato danese, ed esordisce con questa maglia il 12 settembre 2016, nella gara di campionato contro l’Aarhus. Nel 2019 si trasferisce al Copenaghen, con cui totalizza 87 presenze in tre anni, disputando anche l’Europa League e i turni di qualificazione di Champions League e Conference League. Nel 2021 passa al Galatasaray, dove colleziona 144 presenze tra competizioni europee, campionato e coppa turca“.

“Nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato alla Roma, accumulando minuti ed esperienza sia in Serie A che in Coppa Italia. A livello internazionale ha indossato la maglia della Danimarca dalle selezioni giovanili fino all’Under 21, formazione con cui ha disputato l’Europeo di categoria nel 2021. L’esordio con la Nazionale maggiore avviene nel 2020, e da allora conta 16 presenze e la partecipazione alla Coppa del Mondo FIFA in Qatar nel 2022. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Victor, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra“.