Il Bentegodi ospiterà nello stesso giorno la Serie A maschile e la Serie A femminile: l’iniziativa.

Un evento più unico che raro nel calcio italiano. Domenica 23 novembre, lo stadio Bentegodi sarà teatro di una giornata unica: l’Hellas Verona maschile e l’Hellas Verona Women scenderanno in campo nello stesso impianto, a distanza di appena venti minuti l’una dall’altra.

Si comincia alle 12.30 con Hellas Verona-Parma, gara valida per la Serie A maschile. Poi, alle 14.45, toccherà alle ragazze di Simone Bragantini, impegnate contro la Res Roma Donna per il campionato di Serie B femminile.

Un doppio appuntamento fortemente voluto dalla società gialloblù, che ha lavorato per settimane con la Lega Serie A e la FIGC per rendere possibile questa giornata di sport e inclusione. L’obiettivo è valorizzare entrambe le prime squadre del club.

Per l’occasione, l’Hellas Verona ha annunciato promozioni e pacchetti speciali per chi assisterà a entrambe le partite, con l’intento di riempire il Bentegodi e creare un clima di festa che unisca le due anime del calcio veronese: quella maschile e quella femminile.