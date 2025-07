In arrivo un rinforzo per la difesa dell’Hellas Verona: si tratta di Enzo Ebosse dall’Udinese. La situazione della trattativa

L’Hellas Verona è vicina a perfezionare un acquisto per la difesa. In arrivo in prestito Enzo Ebosse, difensore centrale di proprietà dell’Udinese.

Classe ’99, nell’ultima stagione ha vestito la maglia dello Jagiellonia, club polacco, con cui ha raccolto 19 presenze complessive, tra cui sei in Conference League.