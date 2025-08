Hellas Verona, ufficiale il ritorno di Domagoj Bradaric

Domagoj Bradaric torna all’Hellas Verona. Il club gialloblù ha ufficializzato il trasferimento del croato dalla Salernitana

Domagoj Bradaric torna a vestire la maglia dell’Hellas Verona. I gialloblù hanno ufficializzato l’arrivo del terzino croato dalla Salernitana. Nella scorsa stagione, il classe 1999 ha vestito per 28 volte la maglia del Verona segnando anche un gol.

Di seguito il comunicato dell’Hellas:

“Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo definitivo – da Unione Sportiva Salernitana 1919 l’esterno sinistro croato Domagoj Bradaric. Il calciatore si legherà al Club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Arrivato a Verona la scorsa estate, il classe ’99 ha collezionato nella sua prima stagione italiana 28 presenze in campionato per un totale di 1.944 minuti giocati, diventando con il passare dei mesi uno dei perni della formazione gialloblù.

In particolare, nel girone di ritorno è sceso in campo da titolare in 15 partite su 19. Inoltre, fondamentale è stato il suo gol del 2-1 nell’ultima giornata di campionato contro l’Empoli, che ha regalato gli ultimi tre punti ai gialloblù utili per il raggiungimento della 14a posizione in classifica finale.

Hellas Verona FC rivolge un grande in bocca al lupo a Domagoj per il prosieguo della sua carriera in gialloblù“.