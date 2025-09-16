Ajax, Heitinga: “L’Inter la squadra più forte che affronteremo in Champions League”

L’allenatore dell’Ajax John Heitinga è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro l’Inter

L’Ajax si prepara per il debutto in Champions League. Domani, mercoledì 17 settembre alle ore 21:00, gli olandesi ospiteranno l’Inter. Ad Amsterdam, i Lanceri proveranno a ottenere almeno un punto dalla sfida contro i nerazzurri.

Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa John Heitinga. L’allenatore dell’Ajax ha esordito dicendo: “L’Inter è la squadra più forte contro cui giocheremo in Champions. Dobbiamo dare molto, da qualsiasi punto di vista. L’idea sarà comunque costruire dal basso, ma probabilmente dovremo fare qualcosa di nuovo”.

Heitinga è rimasto sorpreso nell’apprendere la notizia, in conferenza stampa, della probabile assenza di Lautaro Martinez: “Mi state dando un’ottima notizia. È un giocatore che fa la differenza, ma chi ne prenderà il posto potrà fare benissimo. L’Inter ha tanti ottimi giocatori”.

L’ex della partita sarà Davy Klaassen. L’allenatore dell’Ajax ha parlato così dell’espero giocatore: “Ha fatto tanto per tornare all’Ajax e ci sta dando una mano”.

“L’Inter top club, faremo di tutto affinché non vincano”

John Heitinga è consapevole degli equilibri del match. L’Inter ha i favori del pronostico. I nerazzurri, nonostante un inizio di stagione complicato con 2 sconfitte in 3 partite di Serie A, restano una delle squadre da battere in Europa. Heitinga ha parlato così dei prossimi avversari:

“Faremo di tutto perché l’Inter non vinca. Loro sono al vertice in Europa, dobbiamo fare il possibile. Abbiamo analizzato le loro partite contro squadre che difendono a quattro, mi piacerebbe rivedere quello che abbiamo fatto vedere nel primo tempo dell’ultima partita di campionato”.

L’inizio di stagione dell’Ajax

L’Ajax è ancora imbattuto in campionato. “I lanceri”, infatti, hanno totalizzato 3 vittorie e 2 pareggi in 5 giornate di Eredivisie. Il club di Amsterdam si trova al terzo posto in classifica.

Davanti ai ragazzi di Heitinga ci sono in ordine il Feyenoord (12 punti in 4 gare) e il PSV, a pari punti con la squadra di Robin van Persie ma con una partita in più rispetto agli avversari.