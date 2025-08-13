Bologna, fatta per Torbjørn Heggem dal West Bromwich
Il Bologna ha chiuso l’operazione per il difensore del West Bromwich, Torbjorn Heggem
Altro colpo in entrata per la squadra di Vincenzo Italiano. Chiusa l’operazione per il difensore Torbjorn Heggem.
Il giocatore arriva dal West Bromwich e nell’ultima stagione ha disputato 45 partite in Championship.
Norvegese, classe 1999 ha anche affrontato l’Italia nella partita di qualificazioni ai mondiali di giugno.
Ora è pronto ad approdare al Bologna, previsto per stasera il suo arrivo in Italia.