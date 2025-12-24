Lutto nel mondo del calcio: Sebastian Hartner vittima di un incidente in seggiovia

Lutto in casa ETSV Hamburgo: Sebastian Hartner vittima di un incidente in seggiovia. Il messaggio del club tedesco

Lutto nel calcio tedesco. Sebastian Hartner, calciatore e capitano di proprietà dell’ESTV Hamburg – club della quinta divisione – è morto in un incidente in montagna. Ad annunciarlo è proprio il club: “È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian“.

Secondo le prime ricostruzioni, il calciatore con un passato anche nello Stoccarda II si trovava in vacanza nel nord del Montenegro, con una seggiovia che si sarebbe staccata dal cavo e sarebbe precipitata nel vuoto per circa 70 metri. Al fianco di Hartner si trovava sua moglie, che ha riportato una frattura alla gamba.