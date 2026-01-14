Harrison-Fiorentina, formula definita: prestito con diritto, nodo ingaggio da sciogliere

Per Harrison alla Fiorentina c’è l’ok dei club sulla formula, si lavora per sciogliere il nodo legato all’ingaggio

Non è presente alcun problema di formula per il trasferimento di Jack Harrison alla Fiorentina: c’è invece l’ok tra club per un prestito con diritto.

Le parti stanno definendo meglio i dettagli del contratto del giocatore inglese, che ha un ingaggio molto alto.

L’ala classe 1996 è arrivata a Leeds da Manchester nel 2018. In questi 8 anni, Harrison è tornato al City e ha vissuto un’esperienza in prestito all’Everton.

Ora sta disputando la sua sesta stagione in Premier League, che potrebbe interrompersi con il trasferimento alla Fiorentina.