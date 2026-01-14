Questo sito contribuisce all'audience di

Harrison-Fiorentina, formula definita: prestito con diritto, nodo ingaggio da sciogliere

Gianluca Di Marzio 14 Gennaio 2026
Jack Harrison Leeds, obiettivo Fiorentina
Jack Harrison (IMAGO)

Per Harrison alla Fiorentina c’è l’ok dei club sulla formula, si lavora per sciogliere il nodo legato all’ingaggio

Non è presente alcun problema di formula per il trasferimento di Jack Harrison alla Fiorentina: c’è invece l’ok tra club per un prestito con diritto.

Le parti stanno definendo meglio i dettagli del contratto del giocatore inglese, che ha un ingaggio molto alto.

L’ala classe 1996 è arrivata a Leeds da Manchester nel 2018. In questi 8 anni, Harrison è tornato al City e ha vissuto un’esperienza in prestito all’Everton.

Ora sta disputando la sua sesta stagione in Premier League, che potrebbe interrompersi con il trasferimento alla Fiorentina.