Fiorentina, Harrison non ci sarà con il Bologna: l’inglese deve risolvere problemi con il visto
Jack Harrison non sarà a disposizione per la sfida contro il Bologna: deve risolvere alcune pratiche legate al visto
Jack Harrison dovrà aspettare ancora qualche giorno per debuttare con la maglia della Fiorentina. L’esterno, arrivato oggi 16 gennaio in Italia, dopo la firma con il club viola tornerà infatti in Inghilterra per risolvere alcune pratiche legate al visto.
Vanoli, dunque, non potrà contare sull’oramai ex Leeds in vista della partita contro il Bologna, in programma per domenica 18 gennaio alle ore 15:00.
Come raccontato negli ultimi giorni, Harrison si trasferisce in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni di euro. Dopo sei stagione con la maglia del Leeds, intervallate dall’avventura in prestito all’Everton, è quasi tutto pronto per l’inizio dell’esperienza dell’esterno inglese in Italia. Anche se il debutto con la maglia della Fiorentina dovrà essere rinviato di qualche giorno.