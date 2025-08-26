Milan-Harder, ancora attesa per il via libera: il club rossonero si porta avanti lato giocatore
Prosegue il lavoro del Milan per Conrad Harder: si attende il via libera dello Sporting, intanto il club rossonero si porta avanti lato giocatore.
Il Milan continua a lavorare sul mercato e, in particolare, sull’arrivo di Conrad Harder dallo Sporting CP. L’attaccante danese resta il principale obiettivo per l’attacco rossonero, ma al momento non può partire per l’Italia: lo Sporting non ha ancora dato l’autorizzazione, in attesa di definire l’arrivo di Ioannidis come sostituto.
Nonostante il ritardo sulla partenza, il Milan prosegue il lavoro dietro le quinte. In queste ore, infatti, il club sta sistemando tutti i dettagli contrattuali con il giocatore, dalla durata dell’accordo alle clausole legate ai bonus, in modo da essere pronti a chiudere appena arriverà il via libera dai portoghesi.
L’operazione per Harder resta una priorità assoluta per la società rossonera, che punta a completare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri prima della chiusura della sessione estiva.
L’attaccante classe 2005, valutato circa 24 milioni di euro più 3 di bonus, rafforzerà il reparto offensivo dopo la rinuncia a Boniface.