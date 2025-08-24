Milan, domani entrerà nel vivo la trattativa per Harder
Le ultime.
Il Milan ha scelto Harder. Come raccontato nelle scorse ore il club rossonero, dopo aver rinunciato a Boniface (LEGGI QUI NEWS), punta lui per rinforzare il reparto offensivo.
In chiusura l’accordo con il giocatore, con l’agente del giocatore che oggi si trovava a Milano.
Nella giornata di domani lunedì 25 agosto, invece, entrerà nel vivo la trattativa tra club per cercare l’intesa.
Si tratterebbe di una cifra da record in Portogallo visto che l’operazione si aggirerebbe sulle cifre di 24 milioni più 3 più una percentuale.