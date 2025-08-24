Il Milan rinuncia a Boniface: ora l’obiettivo è Harder

Il Milan rinuncia a Victor Boniface dopo i controlli medici: ora l’obiettivo è Conrad Harder

Il Milan cambia rotta sul mercato. Dopo giorni di valutazioni mediche, i rossoneri hanno deciso di rinunciare definitivamente a Victor Boniface: la pista che portava all’attaccante nigeriano è ormai chiusa.

Il club ha scelto di virare con decisione su un altro profilo: Harder. Sarà lui il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo in questa sessione di mercato.

A Milanello la strategia è chiara: verrà preso un solo attaccante e la priorità è stata ormai fissata. Harder è il nome su cui la dirigenza intende concentrare gli sforzi per consegnare a Massimiliano Allegri un rinforzo di peso in vista della nuova stagione.

Dopo le visite mediche, dunque, Boniface non ha convinto il Milan, che ha deciso di virare definitivamente su Harder