Juventus, per la difesa può tornare di moda Hancko

David Hancko può tornare nel mirino della Juventus: è un vecchio pallino di Comolli.

In casa Juventus le strategie di mercato iniziano a delinearsi e, tra uscite e obiettivi, la dirigenza bianconera ragiona su come intervenire per completare la rosa. Al momento la difesa non sembra essere la priorità assoluta, con l’attenzione concentrata più sull’attacco, ma un nome continua a restare sul taccuino: quello di Dávid Hancko.

Il difensore slovacco del Feyenoord piace da tempo alla Juventus e il suo profilo potrebbe tornare d’attualità qualora si aprissero spiragli per una trattativa favorevole. Hancko è un vecchio pallino di Damien Comolli, che lo aveva già seguito ai tempi del Fenerbahçe, e ora potrebbe tornare utile anche a Torino per dare più solidità e opzioni al reparto arretrato.

La concorrenza, però, non manca: nelle ultime settimane, infatti, anche l’Al-Nasr si è mosso sul giocatore.

La Juventus, dunque, non ha fretta ma non molla la presa: Hancko rimane uno dei nomi da seguire per completare il pacchetto arretrato, soprattutto se dovessero arrivare offerte per i difensori attualmente in rosa.