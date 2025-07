Milan-Rio Ave? No, è Hamrun-Zalgiris. 28 rigori per superare i preliminari di Champions

Partita incredibile tra Hamrun Spartans e Zalgiris nei preliminari di Champions League: la partita si decide con 28 rigori

In Italia le squadre cominciano la preparazione in vista della Serie A 2025/2026. O addirittura c’è chi, come Inter e Juventus, è ancora in vacanza per smaltire dalle fatiche del Mondiale per Club e passare un po’ di giorni con la propria famiglia.

Non è questo il caso di molte squadre minori in giro per l’Europa, che stanno già lottando per raggiungere i propri sogni. Sono già iniziati, infatti, i preliminari delle varie coppe europee.

E proprio guardando al primo turno di qualificazione in vista della prossima Champions League, troviamo già la partita dell’anno. Niente Rio Ave-Milan, questa volta.

Si tratta di Hamrun Spartans-Žalgiris, che ha regalato un vero spettacolo a coloro a cui già manca il calcio. Una squadra maltese contro una lituana, in uno stadio da 3000 spettatori. Cosa mai può andare storto? Tutto, fidatevi.

Hamrun Spartans-Zalgiris è storia: 28 rigori per vincere

L’andata si era conclusa con un netto vantaggio di 2-0 per i lituani. Al ritorno, davanti ai propri tifosi, mentre nel resto dell’isola di Malta innumerevoli turisti si godono il sole e le vacanze, si compie la rimonta. Gli Hamrun, squadra maltese, recuperano lo 0-2 dell’andata e portano la partita ai rigori.

Fin qui tutto (abbastanza) normale. Il bello arriva al momento dei rigori: non bastano i classici 5, si va a oltranza. Alla fine ne servono addirittura 28 (14 per parte) per decidere chi vince. Tirano e segnano anche i portieri. Una rimonta storica, che apre al meglio la stagione 2025/2026 di Champions League. Se questo è l’andazzo, meglio mettersi comodi e preparare i pop corn: ne vedremo delle belle.