PSG-Bayern Monaco, Hakimi esce in lacrime e Luis Diaz viene espulso: cosa è successo

Brutto fallo di Luis Diaz su Hakimi nei minuti finali del primo tempo di PSG-Bayern Monaco: espulso l’attaccante

Costretto a uscire senza posare la caviglia a terra e tra le lacrime: così è finita la gara di Hakimi contro il Bayern Monaco. L’ex Inter ha subito un brutto fallo da Luis Diaz.

L’attaccante ex Liverpool è entrato in scivolata con entrambe le gambe e ha causato un’innaturale movimento alla caviglia del marocchino.

L’arbitro Mariani, dopo la revisione al VAR, ha deciso di espellere Luis Diaz.

Pochi minuti dopo è finito il primo tempo con il Bayern Monaco avanti di due gol ma che dovrà giocare il secondo tempo con un uomo in meno.