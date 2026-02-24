Hakimi rinviato a giudizio per stupro. Il terzino: “L’accusa è falsa”

Il terzio del PSG Achraf Hakimi è stato rinviato a giudizio per stupro. L’ex Inter si è espresso contro l’accusa, sostenendone la falsità

Achraf Hakimi è stato rinviato a giudizio per l’accusa di stupro, secondo la quale avrebbe violentato una donna nel 2023. A renderlo noto è stata l’avvocata dell’ex Inter.

Il terzino marocchino ha sempre respinto l’accusa della procura di Nanterre, dichiarandosi innocente e sostenendo la tesi del ricatto economico.

Hakimi si è espresso personalmente sulla vicenda, commentando la situazione con un messaggio sul proprio profilo X.

“Oggi, un’accusa di stupro è sufficiente a giustificare un processo, anche se io lo nego e tutto dimostra che è falso. Attendo con calma questo processo, che permetterà alla verità di emergere pubblicamente” ha dichiarato il terzino del PSG.